أسعار النفط تتراجع الخميس مع جني المستثمرين الأرباح قبل اجتماع «أوبك بلس»

تراجعت أسعار النفط بقيمة 3 دولارات للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.

وانخفض سعر خام برنت 2.76 دولار أو 2.4% إلى 113.53 دولار للبرميل، فيما سجل الخام زيادة بنسبة 0.6% أمس الأربعاء.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار أو 2.9% إلى 112.37 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام 0.5% أمس، وفقا لـ”رويترز”.

وسجل الخامان ارتفاعات على مدى أسابيع بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الأوروبية والأمريكية على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

كما دعم تخفيف الصين التدريجي لقيود مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الأسعار.

وذكرت 5 مصادر في “أوبك بلس” أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يلتزم التكتل بزيادة شهرية بسيطة في إنتاج النفط على الرغم من قلة المعروض في الأسواق العالمية.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية يوم الثلاثاء إن بعض أعضاء “أوبك” يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق وهو ما يتيح لبقية المنتجين ضخ المزيد من النفط بموجب طلبات من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

لكن مصدرين في “أوبك بلس” قالا لوكالة “رويترز”، إن اجتماعا فنيا لم يناقش أمس الأربعاء فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق.

وقال 6 مندوبين آخرين في “أوبك بلس” إن التكتل لم يناقش الفكرة.