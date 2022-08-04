أسعار النفط تتراجع الخميس مع تصاعد مخاوف الركود

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي قد يضعف الطلب على الوقود، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر إلى 94.01 دولار للبرميل الساعة 2:42 بتوقيت EDT، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر إلى 88.36 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت أدنى مستوى له عند 93.50 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 21 فبراير ، بينما لامس الخام الأمريكي أدنى مستوى منذ الثالث من فبراير عند 87.97 دولار.

أسعار النفط الخميس

وجاء البيع في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين أظهرت أيضا زيادة مفاجئة مع تباطؤ الطلب.

وظلت توقعات الطلب واقعة تحت ضغوط المخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وضائقة الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة وسياسة كوفيد-19 الصارمة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا في لندن “التراجع عن 90 دولارا هو الآن احتمال حقيقي للغاية وهو أمر رائع جدا بالنظر إلى مدى شح السوق ومدى ضآلة المجال المتاح لتخفيف ذلك”.

وأضاف “لكن الحديث عن الركود يزداد، وإذا أصبح حقيقة فمن المحتمل أن يعالج بعض أوجه عدم التوازن”.

وجاءت زيادة الضغوط في أعقاب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يبطئ النشاط الاقتصادي ويحد من الطلب على الوقود.

ورفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة اليوم الخميس وحذر من مخاطر الركود.

واعتبر محللون أن اتفاق أوبك+ أمس الأربعاء على رفع هدف الإنتاج 100 ألف برميل يوميا فقط في سبتمبر ، أي ما يعادل 0.1% من الطلب العالمي، يدفع السوق للهبوط.