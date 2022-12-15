أسعار النفط تتراجع الخميس مع انتعاش مخاوف تراجع الطلب

تراجعت أسعار النفط الخام، خلال تعاملات اليوم الخميس 15 ديسمبر، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، يأتي ذلك وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من المصارف المركزية العالمية في أعقاب قرار الفيدرالي الأميركي؛ ما يثير مخاوف من تراجع الطلب.

أسعار النفط

بحلول الساعة 2:15 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم فبراير/ 2023- بنحو 1.12%، إلى 81.77 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم يناير/ 2023- بنسبة 0.83%، إلى 76.64 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 14 ديسمبرل، على ارتفاع بنحو 2.5% مع التفاؤل بشأن الطلب.

أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن المصرف المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة أكثر في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

جاء تراجع أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الدولار الأمريكي؛ إذ يضعف صعود العملة الأمريكية الطلبَ على النفط؛ لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفةً لمن يحملون عملات أخرى.

وقالت المحللة في سي إم سي ماركيتس، تينا تينغ: “تتعرض أسعار النفط لضغوط اليوم؛ إذ أثارت التوجيهات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية مخاوف متجددة بشأن النمو الاقتصادي مرة أخرى؛ ما أدى إلى ارتفاع الدولار ودفع أسعار السلع إلى الانخفاض”.

الطلب في الصين

أضافت تنغ أن البيانات الاقتصادية الصينية لشهر نوفمبر كانت “أقل بكثير مما كان متوقعًا؛ ما يزيد من قتامة توقعات الطلب”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم المزيد من القوة مع تباطؤ إنتاج المصانع وامتدادت مبيعات التجزئة للانخفاضات، مخالفة للتوقعات؛ إذ سجلت أسوأ قراءات لها في 6 أشهر وسط ارتفاع حالات كورونا.

ومما أثر أيضًا في أسعار النفط، قالت شركة “تي سي إنرجي” ترانس كندا” إنها تستأنف عملياتها في جزء من خط أنابيب كيستون الخاص بها، بعد أسبوع من تسرب أكثر من 14 ألف برميل من النفط في ريف كانساس؛ ما أدى إلى إغلاق الأنبوب بالكامل.

وتوقفت انخفاضات الأسعار بتوقعات من وكالة الطاقة الدولية، والتي ترى أن الطلب الصيني على النفط يتعافى، العام المقبل، بعد انكماش هذا العام بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

مخزونات النفط الأمريكية

في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من 10 ملايين برميل، الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ مارس 2021.

وزادت مخزونات البنزين الأمريكية 4.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 223.6 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.4 مليون برميل إلى 120.2 مليون برميل.

وقال محللو سيتي، في مذكرة: “ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية مع تقليص المصافي لنشاطها”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكتب المحللون أن مخزونات المنتجات المكررة ارتفعت أيضًا بقوة مع استمرار طلب المستخدم النهائي في التناقص التدريجي في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع صافي الصادرات من المنتجات المكررة.