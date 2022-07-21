أسعار النفط تتراجع الخميس عند التسوية وسط ضعف استهلاك البنزين في أمريكا

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 103.86 دولار للبرميل، منخفضة 3.06 دولار أو 2.86%.

وهبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 96.35 دولار للبرميل، منخفضة 3.53 دولار أو 3.53%.

أسعار النفط تتراجع

تتراجع أسعار النفط بذلك لثاني جلسة على التوالي اليوم الخميس إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات حكومية أمريكية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد غزو موسكو أوكرانيا، فضلا عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.

وكشفت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين الأمريكية زادت 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة بشدة توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 71 ألف برميل.