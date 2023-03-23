أسعار النفط تتراجع الخميس.. خام برنت يصل إلى 75,65 دولار

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1%، في نهاية تعاملات اليوم الخميس 23 مارس (2023)، بعد جلسة متقلبة، لتسجّل الهبوط الأول في 4 أيام.

وعكست بيانات الوظائف الأميركية القوية إشارات هبوطية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، التي سلطت الضوء على مخاطر القطاع المصرفي وتضخم مخزونات النفط الأمريكية.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة التاسعة على التوالي، لكنه ألمح إلى قرب نهاية دورة التشديد النقدي.

أسعار النفط الخام اليوم

وبحلول الساعة 07:12 مساءا بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم مايو 2023- بنسبة 1.04 %، لتصل إلى 75.65 دولارًا للبرميل.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي -تسليم مايو 2023- بنسبة 1.75%، إلى 69.66 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 22 مارس، على ارتفاع بنحو 2%، مع انخفاض الدولار الأمريكي.

أوضاع سوق النفط

قال باول، يوم الأربعاء، إن ضغوط الصناعة المصرفية يمكن أن تؤدي إلى مخاطر ائتمانية، مع تداعيات “كبيرة” على الاقتصاد الذي توقّع مسؤولو المصرف المركزي الأمريكي أن يتباطأ هذا العام أكثر مما كان يُعتقد سابقًا.

تبع مصرف إنجلترا اليوم الخميس مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمصرف الوطني السويسري في رفع أسعار الفائدة من أجل محاربة التضخم.

في غضون ذلك، انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي من مستوى منخفض تاريخيًا بالفعل، ولم تظهر أي إشارات حتى الآن على أن اضطراب السوق المالي الأخير له تأثير على الاقتصاد.

الدولار يتراجع

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في 7 أسابيع مقابل سلة من العملات الأخرى، مما وفر أرضية سعرية للنفط، إذ أن تراجع الدولار يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى.

قال إستراتيجي السوق في آي جي، ييب كون رونغ: “حُدِّدَت المخاطر الاقتصادية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن مخزونات النفط الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع قد قللت أيضًا من بعض التفاؤل حول توقعات الطلب”.

واستقر الخامان القياسيان للنفط، أمس الأربعاء، عند أعلى إغلاق لهما منذ 14 مارس بعد أن تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع.

يضيف ييب جون رونغ: “مع ذلك، كان ضعف الدولار نقطة مضيئة في تعزيز بعض المرونة في أسعار النفط”، موضحًا أنه لا يزال هناك مجال صعودي في أسعار النفط الخام.