أسعار النفط تتراجع الخميس.. خام برنت يصل إلى 82.90 دولار

تراجعت أسعار النفط الخميس، تحسبا لنتيجة اجتماع تحالف أوبك+ الذي يُحتمل أن يكون على جدول أعماله المزيد من خفض الإمدادات في 2024.

أسعار النفط الخميس

بحلول الساعة 06:33 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.20 بالمئة لتصل إلى 82.90 دولارًا للبرميل.

وينتهي أجل عقد برنت لأقرب شهر استحقاق في وقت لاحق اليوم الخميس.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 2.16 بالمئة إلى 76.18 دولارًا للبرميل.

وذكر مصدر لرويترز أن من الممكن أن يتوصل أوبك+ الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك وحلفاء من بينهم روسيا إلى اتفاق يشمل خفض الإنتاج بما يقارب مليوني برميل يوميا بالتوقف على نتيجة المفاوضات بين الأعضاء اليوم الخميس.

وذكر كالوم مكفيرسون المحلل لدى إنفيستيك إن تعهد السعودية بتمديد خفضها الطوعي سيكون “مهما حقا وسينزع خطر الانهيار لأي اتفاق مطروح”، بحسب رويترز.

لكن المستثمرين سيترقبون الإعلان الرسمي في اجتماع اليوم الخميس وتفاصيل الخفض الإضافي.