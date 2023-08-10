أسعار النفط تتراجع الخميس.. خام برنت يصل إلى 86.56 دولار

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الخميس، مع استقر خام برنت بالقرب من أعلى مستوياته في يناير، حيث تلاشت التكهنات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم، وظلت أوبك إيجابية بشأن توقعات الطلب على النفط.

أسعار النفط

وحقق الخامين القياسيين مكاسب متواصلة منذ يونيو، حيث تداول خام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياته خلال 2023، وبلغ خام برنت أعلى سعر له منذ يناير.

وبحلول الساعة 1:33 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، هبطت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 1.13%، بما يعادل 99 سنتًا، إلى 86.56 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.52%، بما يعادل 1.28 دولار، إلى 83.12 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة من خلال تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا، إلى جانب مخاوف الإمدادات مدفوعة باحتمال نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا في منطقة البحر الأسود لتهديد شحنات النفط الروسية.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك، اليوم الخميس، إن آفاق سوق النفط العالمية تبدو جيدة للنصف الثاني من العام، حيث تمسكت المنظمة بتوقعاتها بشأن الطلب القوي على النفط في عام 2024، وزادت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وتأتي النظرة المتفائلة من أوبك في الوقت الذي وصلت فيه أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، وأعطى شح المعروض زخمًا للارتفاع، وأظهر تقرير أوبك الشهري أيضًا أن السعودية سلمت بخفض طوعي للإنتاج في يوليو.