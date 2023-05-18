أسعار النفط تتراجع الخميس.. خام برنت يصل إلى 76.72 دولار

تراجعت أسعار النفط الخميس، وسط مخاوف بشأن وفرة المعروض، وذلك بعد ارتفاعها بنحو 3% خلال الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 5:29 مساء بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.61%، بما يعادل 1.24 دولار، إلى 76.72 دولارا للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.57%، بما يعادل 1.14 دولار، إلى 71.69 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 3% الأربعاء، وسط تفاؤل إزاء الطلب على النفط ومفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة.

سعر خام برنت

وتتعرض أسعار النفط لضغوط من بينها القفزة غير المتوقعة التي شهدتها مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي، بسبب سحب جديد من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وزادت المخزونات 5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو إلى 467.6 مليون برميل مقابل توقعات بتراجع بواقع 900 ألف برميل في استطلاع لرويترز.

كما يراقب المستثمرون من كثب التطورات المتعلقة بمفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الأربعاء، عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها لما سيكون لهذا من تداعيات كارثية.