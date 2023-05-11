أسعار النفط تتراجع الخميس.. خام برنت يصل إلى 75.32 دولار

تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق يوم الخميس خلال ساعات التداول الأمريكية إذ طغت المواجهة السياسية بشأن سقف الدين الأمريكي على اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع، مما أثار القلق بشأن ركود محتمل في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 05:09 مساءا بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 1.09 دولار ، أو 1.43 بالمئة، إلى 75.32دولار للبرميل.

انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.30 دولار، بما يعادل 1.79 بالمئة أيضا إلى 71.26 دولار للبرميل.

ولا يزال خاما القياس يتجهان لتحقيق أول مكاسب بالنسبة المئوية في أربعة أسابيع.

رفع الفائدة

ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يزيد تكاليف الاقتراض في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 مع رفع الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي إذ يسعى البنك للحد من أسرع تضخم تشهده دولة ضمن الاقتصادات الكبرى.

وأظهرت البيانات الأمريكية يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهكين الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ارتفع بزيادة أقل قليلا من المتوقع، مما قد يمهد الطريق أمام المجلس لوقف زيادات أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل. ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء تراجع مخزونات البنزين والديزل الأمريكية مما يعكس زيادة الطلب على وقود النقل في حين ارتفعت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع على خلفية الإفراج عن الاحتياطيات الوطنية وانخفاض الصادرات.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون أنباء عن محادثات بدأت يوم الأربعاء حول رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار. ويصر الجمهوريون على خفض الإنفاق.