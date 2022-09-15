أسعار النفط تتراجع الخميس بعد تأجيل ملء مستودعات الطوارئ الأمريكية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان وزارة الطاقة الأمريكية أن خطتها لإعادة ملء مستودعات تخزين الطوارئ لن تؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق، وأنها لن تبدأ عملية التخزين حتى نهاية العام المالي 2023 أي بعد أول نوفمبر 2023.

أسعار النفط الخميس

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط تراجع اليوم بأكثر من 4% إلى حوالي 85 دولار للبرميل، وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق من الأسبوع الحالي بعد تقرير نشرته بلومبرج عن مناقشات داخل الإدارة الأمريكية حول إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي للنفط.

في الوقت نفسه، تدرس الصين زيادة صادراتها من الوقود بهدف تعزيز الاقتصاد، لكنها أثارت التساؤلات حول مدى تراجع الاستهلاك المحلي للوقود في الصين في ظل القيود التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن الصين ستشهد أكبر تراجع في الطلب على النفط على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بحلول الساعة 4:29 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي إلى 85.12 دولار للبرميل>

كما تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تسليم نوفمبر إلى 90.84 دولار للبرميل.