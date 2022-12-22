 أسعار النفط تتراجع الخميس برغم تزايد شح مخزونات الخام

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس رغم تزايد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لعاصفة شتوية.

وبحلول الساعة 3:52 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 0.69 دولار، أو ما يعادل 0.84%، إلى 81.51 دولار، نزولا من مكاسب بلغت نحو 2.7%، في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 0.14 دولار أو ما يعادل 0.18%، إلى 78.15 دولار.

أسعار النفط

وقفزت عقود الخامين أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأميركية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون، إذ انخفضت 5.89 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.

كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، خلافا لتوقعات ارتفاعها.

ويأتي انخفاض المخزونات مع توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في ظل العاصفة الشتوية القوية التي تجتاح الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أيضا أن يرتفع استهلاك وقود الطائرات مع انتعاش السفر بعد جائحة فيروس كورونا بحلول موسم عطلة نهاية العام، ومع ذلك فمن المحتمل أن يتراجع الطلب على وقود النقل إذا منعت العاصفة الناس من السفر.

ومن ناحية أخرى، فإن مخاوف الطلب الناتجة عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين والقلق من ركود عالمي قد تكبح العقود الآجلة للنفط.

وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية الأربعاء، إن الصين ربما تواجه صعوبة في الإحصاء الدقيق للإصابات بينما تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في الحالات.