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أسعار النفط تتراجع الخميس إلى 99.47 دولار لبرميل خام برنت نزولا من ارتفاعات صباحية

صعدت أسعار النفط في التعاملات الصباحية اليوم بفعل تصاعد مخاوف نقص الإمدادات

أسعار النفط تتراجع الخميس إلى 99.47 دولار لبرميل خام برنت نزولا من ارتفاعات صباحية
أيمن عزام

أيمن عزام

10:39 م, الخميس, 25 أغسطس 22

تراجعت أسعار النفط الخميس في تمام الساعة 2:44 بتوقيت EDT  الخميس، نزولا من ارتفاعات شهدتها التعاملات الصباحية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر إلى 99.47  دولار للبرميل، فيما هبطت أيضاً قيمة العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط إلى 92.62 دولارا للبرميل.  

وصعدت أسعار النفط في التعاملات الصباحية اليوم بفعل تصاعد مخاوف نقص الإمدادات وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إغلاقها الجزئي لبعض المصافي نتيجة نشوب حريق بسبب ماس كهربائي.

 ولامس الخام برنت والنفط الخام أعلى مستوى لهما في 3 أسابيع كاملة، بعد تلويح وزير الطاقة السعودي باحتمالية خفض منظمة أوبك+ الإنتاج لدعم الأسعار.

أيمن عزام

أيمن عزام

10:39 م, الخميس, 25 أغسطس 22