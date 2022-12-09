أسعار النفط تتراجع الجمعة وهبوط خام برنت إلى 75.32 دولارا لللبرميل

تراجعت أسعار النفط الجمعة بعد أن ارتفعت في وقت مبكر من الجلسة ردا على تصريحات نسبت إلى الرئيس الروسي حول استعداد بلاده خفض الإنتاج استجابة للسقف الذي وضعته مجموعة السبع على سعر خامها.

تراجع مزيج برنت تسليم فبراير 1.09 % إلى 75.32 دولار للبرميل في تمام الساعة 1:49 بتوقيت الساحل الأمريكي الشرقي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم يناير بنسبة 1.58 % لتتخطى مستوى 70.33 دولاراً.

أسعار النفط

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيتم الإعلان عن قرار بشأن رد روسيا على سقف الأسعار في الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لما أذاعته قناة “روسيا 24” التلفزيونية الحكومية.

تخلى الخام القياسي الأميركي، ومزيج برنت، مؤخراً عن جميع مكاسبه لهذا العام ولا يزال منخفضاً بنحو 9% هذا الأسبوع وفق بيانات بلومبرج.

يواجه السوق أيضاً نقصاً مستمراً في السيولة مما جعل الأسعار عرضة لتقلبات كبيرة، وزاد تقلب الأسعار اليوم الجمعة بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركية أقوى من المتوقع.

وفي الوقت نفسه، أدى إغلاق خط أنابيب كيستون بعد التسرب إلى أزمة في تدفق النفط الخام عبر الولايات المتحدة، لكن المتداولين يراهنون على إعادة تشغيل جزء واحد على الأقل من الخط قريباً.

النفط الخام في طريقه لتسجيل أول انخفاض فصلي متتالٍ منذ منتصف عام 2019 بسبب توقعات اقتصادية متدهورة، في ظل قيام البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية.

وفقاً لوزير الطاقة العماني، هناك قلق واسع النطاق بين الاقتصادات المعتمدة على النفط بشأن الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة الدول السبع، مشيراً إلى مخاوف من أنه قد يمتد إلى دول أخرى.