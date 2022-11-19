أسعار النفط تتراجع الجمعة وسط قلق من قرار الفيدرالي الأمريكي المقبل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، وسط حالة من القلق سيطرت على المستثمريين ترقبًا لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة في اجتماعه المقبل.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنسبة 1.83%، بما يعادل 1.49 دولار إلى 80.15 دولار في تمام الساعة 3.42 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

أسعار النفط الجمعة

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 2.17% بما يعادل 1.95 دولار إلى 87.83 دولار، بأكثر من 3% لتنخفض دون 80 دولارا.

وخسر سعر برميل خام برنت الأمريكي 3%، ما يعادل 2.7 دولار، ليتراجع إلى مستوى الـ 87.03 دولار.

ويقترب النفط في السوق العالمية لانخفاض أسبوعي حاد؛ بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين والمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وكانت قد قررت أوبك+، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين في المائة من الناتج العالمي، اعتبارا من نوفمبر مع زيادة المخاوف من الركود.

وقال دانييل جربر الرئيس التنفيذي لشركة بترو لوجيستيكس لرويترز، صادرات أوبك تراجعت بشكل كبير في النصف الأول من الشهر لكن مسائل التوقيت تعني أن الأيام القليلة الأولى من نوفمبر تشرين الثاني كانت منخفضة بشكل غير طبيعي.

وأضاف أتوقع انخفاض صادرات أوبك بنحو مليون برميل يوميا في نوفمبر، مما يشير إلى أن خفض أوبك+ يُنفذ وفقا لما جرى التعهد به.