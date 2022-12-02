أسعار النفط تتراجع الجمعة.. وخام برنت يسجل 85.45 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وذلك بعد أن كانت في طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر الماضي، مستفيدة بشكل أساسي من موقف الصين المتراخي بشأن فيروس كورونا الذي أثار الآمال في انتعاش الطلب.

أسعار النفط عالميًا

تراجعت عقود خام برنت الآجلة خلال تعاملات اليوم الساعة 2:04 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث تراجع سعر عقد فبراير 2023 بنسبة 1.54%، ليحقق 85.45 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.49% إلى 80.01 دولار للبرميل.

أعلن مسئول صيني كبير، اتباع نهج أكثر اعتدالًا في مكافحة الفيروس، بينما أعلنت بكين أنها ستسمح للمرضى منخفضي الخطورة بالعزل في المنزل.

وعلى صعيد العرض، أظهرت أحدث البيانات أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 13 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ يونيو 2019، في حين أن المتعاملين قلقون بشأن احتمالية إجراء مزيد من التخفيضات في الإنتاج من «أوبك+»، قبل اجتماعها في 4 ديسمبر 2022.

واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي المنقولة بحرًا عند 60 دولارًا، مع آلية تعديل لإبقاء السقف عند 5% أقل من أسعار السوق، وفقًا لما أوردته رويترز.