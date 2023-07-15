أسعار النفط تتراجع الجمعة.. خام برنت يصل إلى  79.87 دولار

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مع موازنة الأسواق تعطل الإمدادات في إفريقيا وانخفاض الشحنات من روسيا، والتعافي الجزئي للدولار.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1.85% بما يعادل 1.49 دولار عند 79.87 دولار للبرميل، لكن عقد تسليم الشهر التالي سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%.

كما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.9% أو 1.47 دولار، ليسجل 75.42 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%.

أسعار النفط الجمعة

وبحسب “رويترز”، قال جون إيفانز المحلل لدى “بي في إم”، إن الاضطرابات في ليبيا قلصت ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميًا من الإمدادات، في حين أن خسارة الإنتاج من نيجيريا تقدر بـ 225 ألف برميل يوميًا.

وأوضح محللو “كومرتس بنك”، أن صادرات النفط الروسية تراجعت بشكل كبير، وإذا استمر هذا الاتجاه الأسبوع المقبل، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار حيث من المقرر أن تنخفض صادرات النفط الروسية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس.

وشهد مؤشر الدولار بعض التعافي من أدنى مستوياته في أكثر من عام، بعد تصريحات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي، مع تنامي ثقة المستهلك الأمريكي بنسبة 41% على أساس سنوي، بحسب بيانات جامعة “ميتشجان” الأولية عن شهر يوليو.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفاع مؤشر أسعار استيراد النفط بنسبة 1.1% خلال يونيو، بعد انخفاضه بنسبة 3.8% في مايو، لكن تعد أسعار النفط منخفضة بنسبة 35.1% على أساس سنوي.

كما عكست بيانات شركة “بيكرهيوز”، انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، حيث تراجعت ثلاث منصات عند 537 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يوليو، وهو أدنى مستوى منذ الأول من أبريل عام 2022.