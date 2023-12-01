أسعار النفط تتراجع الجمعة.. خام برنت يصل إلى 79.07 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة 1 ديسمبر (2023)، لتواصل نزيف الخسائر لليوم الثاني، وتسجل خسائر للأسبوع السادس على التوالي.

ويأتي تراجع أسعار الخام، بعد أن جاءت تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي اتفق عليها منتجو أوبك+ أقل من توقعات السوق.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس 30 نوفمبرعلى تراجع بأكثر من 2% مع انتهاء اجتماع تحالف أوبك+ دون إعلان تخفيضات رسمية، ما أثار شكوك المستثمرين.

ومع عدم تغيير سياسة الإمدادات الحالية، أعلنت 8 دول في تحالف أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، تخفيضات طوعية إضافية بإجمالي 2.193 مليون برميل يوميًا بدءًا من يناير 2024 إلى نهاية مارس 2024، بهدف دعم استقرار السوق، مع احتساب هذه التخفيضات من مستويات الإنتاج لعام 2024.

أسعار النفط اليوم

وبحلول الساعة 08:16 مساءا بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فبراير 2024، بنحو 2.21%، لتصل إلى 79.07 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم يناير 2024، بنسبة 1.65%، إلى 74.31 دولارًا للبرميل.