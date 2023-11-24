أسعار النفط تتراجع الجمعة.. خام برنت يصل إلى 80.58 دولار

شهدت أسعار النفط تراجعا خلال تداولات يوم الجمعة، ولكنها تعافت إلى حد ما من خسائرها التي شهدتها على مدار الجلستين الماضيتين، علما بأن الخام لا يزال يتحرك في نطاق ضيق قبل صدور قرار تحالف النفط أوبك بلس بشأن الإنتاج الأسبوع المقبل.

وبالنظر لتداولات عقود النفط الخام القياسية، نجد بأن الأسعار الفورية لخام برنت القياسي هبطت بنحو 1.03% إلى 80.58 دولارا للبرميل، كما سجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الفورية تراجعا بنسبة 2.02% إلى حوالي 75.54 دولارا للبرميل.

أسعار النفط الجمعة

أما عن الأداء الأسبوعي للخام، فيمكن ملاحظة أن النفط قد شهد ضغوطا هبوطية قوية على مدار تداولات هذا الأسبوع؛ على خلفية تنامي مخاوف تعافي الطلب الأمريكي نتيجة تراكم المخزونات النفطية بالبلاد بأكثر من 8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، علاوة على إعلان فنزويلا وإيران عن خططهما لزيادة الإنتاج النفطي بحلول العام الجديد، وهو ما قد يؤدي لوفرة المعروض النفطي بالأسواق بوتيرة كبيرة.

وبالرغم من هذه الضغوط الهبوطية؛ غير أن النفط الخام في طريقه لتحقيق أول أرباح أسبوعية في خمس أسابيع؛ حيث وصلت إجمالي أرباح النفط منذ أولى تداولات الأسبوع وحتى الآن إلى 0.53%.

حظيت أسعار النفط الخام بدعم ملحوظ من تنامي توقعات أسواق الطاقة حيال تمديد تحالف أوبك بلس تخفيضات الإنتاج الطوعية إلى العام المقبل، وما له من تأثير على الإمدادات النفطية بالأسواق، الأمر الذي قد ينعكس إيجابا على أسعار النفط الخام بنهاية المطاف.

تأجيل أوبك بلس

ويُذكر بهذا الصدد، أنه تم تأجيل اجتماع أوبك بلس إلى 30 نوفمبر بدلا من 26 نوفمبر عبر الإنترنت، وسط توترات بين المنتجين حول مستويات الإنتاج من النفط الخام، وكذلك تمديد فترة تخفيضات الإمدادات النفطية الطوعية إلى العام المقبل.

ومن ناحية أخرى، لا يزال النفط يتعرض لضغوط هبوطية بسبب سلبية بيانات مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي وارتفاعها بأضعاف توقعات الأسواق، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين حيال تضرر الطلب الأمريكي على النفط الخام، خصوصا وأن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر استهلاكا للخام الأسود.

وأيضا، تعرضت تداولات النفط لضغوط بيعية مع بدء وقف إطلاق النار في غزة، بما قد يعني بأن الإمدادات النفطية بمنطقة الشرق الأوسط قد لا تتضرر، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على أسعار النفط بنهاية الأمر.

النفط يترقب أسبوع جديد حافل بالتطورات الهامة

تترقب أسواق النفط اجتماع تحالف أوبك بلس وما له من انعكاسات قوية على تحركات أسعار الخام بالتداولات اللاحقة، حيث من المقرر أن يناقش الأعضاء إمكانية تعديل حجم إنتاج النفط الخام أم لا، كما أنه من المقرر أن تُصدر الولايات المتحدة البيانات الأولية للنمو الاقتصادي بالبلاد ومخزونات النفط لهذا الأسبوع، وكذلك، ستعلن الصين عن بيانات مؤشري مديري المشتريات بالقطاعين الخدمي والتصنيعي بالأسبوع المقبل، الأمر الذي قد يؤثر بقوة على توقعات الطلب الأمريكي والصيني على النفط الخام، ومن ثم تحركات أسعار الخام.