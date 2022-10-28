أسعار النفط تتراجع الجمعة بعد توسيع قيود كورونا في الصين

تراجعت أسعار النفط الجمعة بعد أن وسعت الصين، أكبر مستورد للخام، قيودها المرتبطة بجائحة كوفيد-19، على الرغم من أن الخامين القياسيين يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية، على خلفية المخاوف بشأن الإمدادات وصدور بيانات اقتصادية إيجابية على خلاف المتوقع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 1.02 بالمائة، إلى 95.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 3:53 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

أسعار النفط

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 1.03 بالمائة، إلى 88.16 دولار.

ومع ذلك، لا يزال خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما لتحقيق ارتفاع أسبوعي بنحو اثنين بالمائة وثلاثة بالمائة على التوالي.

وهبطت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بما يقرب من ثمانية بالمائة، في حين أن العقود الآجلة للديزل ارتفعت بنحو اثنين بالمائة إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو.

وجاء انخفاض أسعار الخام الجمعة بعد أن كثفت المدن الصينية قيود كوفيد-19 أمس الخميس لوقف تفشي الفيروس.

وسجلت أكبر شركات النفط والغاز العالمية بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون وإكوينور أرباحا ضخمة في الربع الثالث، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الطاقة التي عززت التضخم حول العالم وأضرت بالمستهلكين بشدة.

وتثير هذه الأرباح الهائلة انتقادات من الجماعات المدافعة عن المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا مع ارتفاع التضخم.

في غضون ذلك، من المرجح أن تحافظ منظمة أوبك على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع لعقد آخر.