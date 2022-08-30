أسعار النفط تتراجع الثلاثاء وسط مخاوف تراجع الطلب بسبب التضخم

تراجعت اسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصادات العالمية الناجم عن التضخم إلى تراجع الطلب على الوقود.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الساعة 3.07 بتوقيت EDT تسليم اكتوبر، إلى 100 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم اكتوبر إلى 91.90 دولار للبرميل.

تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف التضخم



ويقترب التضخم من أعلى مستوياته خلال نصف قرن في العديد من أكبر الاقتصادات في العالم، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء إلى المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، التي يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب على الوقود.

وتنتظر السوق الاجتماع القادم لـ منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء مثل روسيا، فيما يعرف باسم أوبك بلس، في الخامس من سبتمبر المقبل، بعد أن أثارت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، إمكانية تخفيضات الإنتاج من التحالف، والذي قد يتزامن مع زيادة في الإمدادات من إيران إذا أبرمت اتفاقًا نوويًا مع الغرب.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية، بيانات حول مخزونات الخام الأمريكية مساء اليوم، حيث أظهر استطلاع أولي لرويترز، أمس الاثنين، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت على الأرجح 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس مع انخفاض نواتج التقطير ومخزونات البنزين.