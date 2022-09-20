أسعار النفط تتراجع الثلاثاء وسط ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء نزولا من ارتفاعات بلغتها في وقت مبكر من جلسة اليوم الثلاثاء، ويترقب المستثمرون ما تُسفر عنه قرارات الفيدرالي غداً.

وفي تمام الساعة 3.58 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر عند 90.76 دولاراً للبرميل، بينما استقر النفط الخام تسليم أكتوبر عند 84.45 دولارا للبرميل.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء وجود صعود في صادرات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 28% في أغسطس مقارنة بأغسطس 2021، ولكن المملكة العربية السعودية تزيح روسيا عن موقعها وتحتل صدارة موردي النفط إلى الصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم، لأول مرة منذ 4 شهور.

وارتفعت الصادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.56 مليون طن، ما يعادل 1.54 مليون برميل بشكل يومي في يوليو، وهذا المستوى لا يزال أقل قليلاً من العام الماضي.