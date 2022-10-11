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أسعار النفط تتراجع الثلاثاء وسط المخاوف بشأن ركود الاقتصاد العالمي

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حذر صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم من تزايد مخاطر ركود ‏الاقتصاد العالمي

أسعار النفط تتراجع الثلاثاء وسط المخاوف بشأن ركود الاقتصاد العالمي
أيمن عزام

أيمن عزام

10:06 م, الثلاثاء, 11 أكتوبر 22

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل المخاوف بشأن ركود ‏الاقتصاد العالمي الأمر الذي يؤثر سلباً على الطلب.‏


من جانبها، أكدت لورييتا ميستير” – إحدى أعضاء لجنة السوق المفتوحة ‏بالاحتياطي الفيدرالي – في تصريحات لها اليوم بأن المخاطر الناجمة عن تشديد ‏السياسة النقدية (رفع الفائدة) من قبل البنك المركزي سوف تكون ضئيلة، وربما يتم ‏تجنب الركود.‏

مخاوف ركود الاقتصاد العالمي


تأتي تصريحات “ميستير” قبيل صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين ‏بالولايات المتحدة يوم الخميس المقبل والتي ربما تحدد توجهات السياسة النقدية ‏للفيدرالي.‏


وعلى النقيض، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم من تزايد مخاطر ركود ‏الاقتصاد العالمي مما دفع الصندوق لخفض توقعاته بشأن نمو خلال العامين الجاري ‏والمقبل.‏


وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء عن بياناتها الرسمية لمخزونات ‏النفط الخام في أمريكا عن الأسبوع الماضي.‏


وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم ‏نوفمبر بحلول الساعة 3:36  بتوقيت الساحل الأمريكي الشرقي بنسبة 2.87% إلى 88.51    دولار للبرميل.‏


وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم ديسمبر بنسبة 2.67% إلى ‏‏     93.62  دولارا للبرميل.

أيمن عزام

أيمن عزام

10:06 م, الثلاثاء, 11 أكتوبر 22