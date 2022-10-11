أسعار النفط تتراجع الثلاثاء وسط المخاوف بشأن ركود الاقتصاد العالمي

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل المخاوف بشأن ركود ‏الاقتصاد العالمي الأمر الذي يؤثر سلباً على الطلب.‏



من جانبها، أكدت لورييتا ميستير” – إحدى أعضاء لجنة السوق المفتوحة ‏بالاحتياطي الفيدرالي – في تصريحات لها اليوم بأن المخاطر الناجمة عن تشديد ‏السياسة النقدية (رفع الفائدة) من قبل البنك المركزي سوف تكون ضئيلة، وربما يتم ‏تجنب الركود.‏

مخاوف ركود الاقتصاد العالمي



تأتي تصريحات “ميستير” قبيل صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين ‏بالولايات المتحدة يوم الخميس المقبل والتي ربما تحدد توجهات السياسة النقدية ‏للفيدرالي.‏



وعلى النقيض، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم من تزايد مخاطر ركود ‏الاقتصاد العالمي مما دفع الصندوق لخفض توقعاته بشأن نمو خلال العامين الجاري ‏والمقبل.‏



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء عن بياناتها الرسمية لمخزونات ‏النفط الخام في أمريكا عن الأسبوع الماضي.‏



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم ‏نوفمبر بحلول الساعة 3:36 بتوقيت الساحل الأمريكي الشرقي بنسبة 2.87% إلى 88.51 دولار للبرميل.‏



وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم ديسمبر بنسبة 2.67% إلى ‏‏ 93.62 دولارا للبرميل.