أسعار النفط تتراجع الثلاثاء وسط المخاوف بشأن ركود الاقتصاد العالمي

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل المخاوف بشأن ركود الاقتصاد العالمي الأمر الذي يؤثر سلباً على الطلب.
من جانبها، أكدت لورييتا ميستير” – إحدى أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي – في تصريحات لها اليوم بأن المخاطر الناجمة عن تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) من قبل البنك المركزي سوف تكون ضئيلة، وربما يتم تجنب الركود.
مخاوف ركود الاقتصاد العالمي
تأتي تصريحات “ميستير” قبيل صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة يوم الخميس المقبل والتي ربما تحدد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي.
وعلى النقيض، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم من تزايد مخاطر ركود الاقتصاد العالمي مما دفع الصندوق لخفض توقعاته بشأن نمو خلال العامين الجاري والمقبل.
وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء عن بياناتها الرسمية لمخزونات النفط الخام في أمريكا عن الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بحلول الساعة 3:36 بتوقيت الساحل الأمريكي الشرقي بنسبة 2.87% إلى 88.51 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم ديسمبر بنسبة 2.67% إلى 93.62 دولارا للبرميل.