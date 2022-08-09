أسعار النفط تتراجع الثلاثاء نزولا من ارتفاع في وقت مبكر من التعاملات

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما صعدت في وقت مبكر من التعاملات جراء إعلان روسيا تعليق صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبى من خط أنابيب دروجبا منذ أوائل أغسطس الحالي، ما أثار مخاوف بشأن نقص المعروض.

وحسبما نقلت وكالة “رويترز” الإخبارية، قالت شركة ترانسنفت الروسية، التى تحتكر خط الأنابيب، إن أوكرانيا علَّقت تدفق النفط عبر خط الأنابيب؛ لأن العقوبات الغربية حالت دون تسديد موسكو مقابل رسوم العبور.

أسعار النفط الثلاثاء

وقال كريج إيرلام، من شركة أواندا للسمسرة: “لا نحتاج إلى ذلك فى هذه المرحلة، لكن هذا تذكير آخر بمدى الشح فى السوق، ومدى حساسية السعر لاضطرابات الإمدادات، ولا سيما تلك الآتية من روسيا”.

وبحسب الوكالة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر في تمام الساعة 3:24 (بتوقيت EDT) إلى 96.44 دولار للبرميل، بعدما كان قد هبط في وقت سابق إلى 94.90 دولار.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 2022 ليصل إلى 90.66 دولار.

وفي وقت مبكر من التعاملات، ارتفع خام برنت 1.42 دولار، بمعدل 1.5%، ليقفز إلى 98.07 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار، بمعدل 1.1%، ليصل إلى 91.77 دولار.