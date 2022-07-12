أسعار النفط تتراجع الثلاثاء لما دون 100 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت لما دون 100 دولار للبرميل عند التسوية لأول مرة منذ 3 أشهر، وهوت 7.61 دولار أو 7.11% لتبلغ عند التسوية 99.49 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي اليوم الثلاثاء عند التسوية لأدنى مستوى لها في 3 أشهر.، وهبطت 8.25 دولار أو 7.93% لتبلغ عند التسوية 95.84 دولار للبرميل

وسجلت أسعار النفط تراجعا حادا خلال اليوم، حيث أدت عودة ارتفاع إصابات كورونا في الصين إلى زيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأدت قوة الدولار إلى تزايد الضغوط، فهي تجعل النفط أقل جاذبية للمستثمرين وأكثر تكلفة في الأسواق الناشئة.

وتشهد أسعار الخام تراجعات منذ مطلع يونيو وسط تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو ركود، وتحرك البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم.

وتراجع اليورو اليوم الثلاثاء مقتربا من التعادل مع الدولار في حين هبطت أسواق الأسهم مع توقع رفع أسعار الفائدة ومخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وفقا لرويتزر،

وعادة ما يؤثر ارتفاع الدولار على أسعار النفط لأنه يجعل الخام المقوم بالدولار أكثر غلاء على حائزي العملات الأخرى.

وتطبق عدة مدن صينية قيودا جديدة لاحتواء كوفيد-19، من إغلاق بعض الشركات إلى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهور المتحور الفرعي الجديد (أوميكرون بي.إيه 5.2.1) سريع الانتشار.

وعطلت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”، التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود.

وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في 2023، أي بمعدل أبطأ قليلا من ارتفاعه في 2022، في ظل دعم الاستهلاك من خلال احتواء أفضل للوباء والنمو الاقتصادي العالمي الذي ما زال قويا.