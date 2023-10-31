أسعار النفط تتراجع الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 87.41 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بنسبة 0.05% إلى 87.41 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.40% إلى 81.16 دولار للبرميل، وذلك في تمام الساعة 06:48 مساء بحسب توقيت جرينتش.

وأعلنت الجزائر، استئناف شركتها العاملة في مجال النفط والغاز “سوناطراك” لأنشطتها في دولة ليبيا.

وأوضحت “سوناطراك” في بيان لها أن مديرها الجزائري، رشيد حشيشي، أجرى، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فرحات عمر بن قدارة، حيث تناولت هذه المكالمة موضوع استئناف أنشطة الشركة في ليبيا.

ووفقا للبيان، تمت هذه المحادثات بعدما أعلنت “سوناطراك” رفع وإزالة “حالة القوة القاهرة”؛ استجابة لدعوة المؤسسة الليبية للنفط الموجهة للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا.

أسعار النفط

يذكر أن حالة “القوة القاهرة” هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وأضاف البيان أن الطرفين الجزائري والليبي اتفقا على عقد اجتماع رفيع المستوى يوم 7 نوفمبر المقبل بطرابلس، بقصد ترسيم عملية استئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين الجزائرية والليبية.