أسعار النفط تتراجع الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 84.02 دولار

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، مع استمرار تركيز المستثمرين على احتمال تقليص تباطؤ النمو الصيني الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام عالميا.

وتعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عاملا ضروريا لتعزيز حجم الطلب على النفط خلال ما تبقى من العام.

لكن ضعف نشاطها الاقتصادي أحبط الأسواق بعد أن خيبت إجراءات التحفيز التي تعهدت بها البلاد التوقعات، بما في ذلك خفض أقل من المتوقع لمعيار إقراض رئيسي تم الإعلان عنه الاثنين.

ولم يستبعد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة مجددا في معركتهم لاحتواء التضخم، ما تسبب في تأجيج المخاوف إزاء الطلب.

ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في السحب من مخزوناتها من النفط.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر بيانات من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق الثلاثاء.

تراجع أسعار النفط

وبحلول الساعة 05:36 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 44 سنتا إلى 84.02 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا إلى 80.56 دولار للبرميل.