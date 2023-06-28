أسعار النفط تتراجع الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 72.26 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تمكنها من الصعود في وقت مبكر للجلسة الثانية على التوالي، إذ طغت المخاوف من عدم الاستقرار السياسي في روسيا واحتمال انقطاع إمدادات على المخاوف بشأن الطلب العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولارا ما يعادل 2.59% إلى 72.28 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.70 دولارا ما يعادل 2.45% إلى 67.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:55 مساءا بتوقيت جرينتش.

أسعار النفط

ويوم الاثنين، صعد برنت 0.5% وزاد غرب تكساس الوسيط 0.3%، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

شهد يوم السبت تفاديا لاشتباك بين موسكو ومجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، إذ انسحب مقاتلو المجموعة المسلحين بكثافة من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.

وأثار التحدي شكوكا حول سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة وبعض المخاوف بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية.