أسعار النفط تتراجع الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 75.48 دولار

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وخيبة آمال الأسواق بسبب مقدار خفض أسعار فائدة الإقراض الرئيسية في الصين.

وخسرت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم 61 سنتا أو 0.80 بالمئة مسجلة 75.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:39 مساءا بتوقيت جرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.18 دولار أو 1.64 بالمئة إلى 70.60 دولار في آخر أيام تداوله كعقد أقرب استحقاق أمريكي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 2.2 بالمئة إلى 70.31 دولار في عقد التسليم في أغسطس ، والذي سيصبح قريبا عقد أقرب استحقاق بالولايات المتحدة.

أسعار النفط

وخفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الاقراض للمرة الأولى في عشرة أشهر لكن بمقدار أقل من المتوقع بلغ عشر نقاط أساس لسعر الإقراض لأجل خمس سنوات.

وجاء خفض الفائدة بعدما أظهرت بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة أن قطاعي التجزئة والتصنيع في الصين يواجهان صعوبة في الحفاظ على الزخم الذي شهداه في وقت سابق هذا العام.

وقال خبير في وحدة الأبحاث التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية إن الطلب الصيني على النفط الخام سينمو بمعدل أقل مما كان متوقعا مع تأثر استهلاك البنزين بالإقبال على السيارات الكهربائية.

وتراجعت واردات الصين من النفط الخام في مايو بعدما سجلت أعلى مستوياتها في عشر سنوات في أبريل نيسان بينما ارتفعت صادرات الوقود البحري منخفض الكبريت، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك.

وتأثرت أسعار الخام أيضا بارتفاع مؤشر الدولار أمام سلة عملات بفعل بيانات أظهرت قفزة في بناء المنازل بالولايات المتحدة.