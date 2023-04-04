أسعار النفط تتراجع الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 84.62 دولار

تراجعت أسعار النفط في ختام اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2023، لتمحو مكاسبها المبكرة ، يأتي ذلك بالتزامن مع قرار منظمة أوبك بشأن خفض إنتاجاتها في الفترة المقبلة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الثلاثاء تسليم يونيو، بنسبة 0.37%، بما يعادل 0.31 دولار لتصل عند 84.62 دولارًا للبرميل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.11% بما يعادل 0.09 دويتشه ليصل إلى مستوى 80.33 دولارا للبرميل الواحد.

أسعار النفط العالمية

وقفزت أمس الاثنين أسعار النفط بمقدار 6% بعد يوم من قرار مجموعة أوبك + المفاجئ الذي هز الأسواق مثيرًا مخاوف من تقلص الإمدادات، بينما حذر البعض من خفاض الطلب إذا أحجمت مصافي النفط عن دفع أسعار أعلى للخام.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها من بينهم روسيا، فاجأت الأسواق بإعلانها مزيدًا من التخفيضات في الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميًّا؛ حيث كان من المتوقع أن تحافظ المنظمة المعروفة باسم أوبك + على قرارها السابق بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًّا حتى ديسمبر في اجتماعها الشهري يوم الاثنين.

ويمثل إجمالي تخفيضات منظمة الأوبك + من إنتاجها حاليًا بنحو 3.7% من إجمالي الطلب العالمي، وهو الأمر الذي تسبب في التأثير على أداء الأسواق المالية بشكل عام وانعكس الأمر على أسواق الذهب بشكل خاص.