أسعار النفط تتراجع الثلاثاء بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أدت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، إلى تجدد المخاوف من حدوث ركود عالمي.

تراجع أسعار النفط

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم اكتوبر في تمام الساعة 3.26 بتوقيت EDT إلى 91.87 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر إلى 86.22 دولار للبرميل، وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو 3% خلال جلساتها السابقة.



وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب مع تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو وتقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.



وتابع المستثمرون عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وقال محللون إن مزيداً من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحاً من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.



وتنتظر السوق أيضاً بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق الثلاثاء.

وأظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز أمس الاثنين أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.