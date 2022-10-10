أسعار النفط تتراجع الاثنين وسط تباطؤ النمو العالمي

تراجعت أسعار النفط عالميا خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن الطلب؛ بسبب تباطؤ النمو العالمي، وتوقعات حول استمرار اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع الفائدة؛ لمواجهة التضخم.

وذكر الخبير الاقتصادي محمد العريان، لشبكة «سي بي إس نيوز»، أنه رغم أن قرار «أوبك+» بخفض الإنتاج يضر بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أوبك تتطلع إلى حماية أسعار النفط في سياق تراجع الطلب.

أسعار النفط عالميا

وفي تمام الساعة 3:57 مساءا بتوقيت الساحل الأمريكي الشرقي، انخفضت العقود الأجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.07% لتصل إلى 95.89 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 1.95%، لتصل إلى 90.83 دولار للبرميل.

سجلت أسعار النفط الأسبوع الماضي أكبر مكاسب من حيث النسبة المئوية منذ مارس، وذلك بعدما اتفقت «أوبك+»، على خفض مستهدفها للإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.