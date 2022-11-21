أسعار النفط تتراجع الاثنين وسط أنباء عن بحث «أوبك» زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعدما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن السعودية ومنتجين آخرين للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يبحثون زيادة الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يناير 0.75 دولار، أو 0.86% إلى 86.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 1:02 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 12:57 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر ديسمبر 0.49 دولار، أو 0.61% إلى 79.59 دولار للبرميل، قبل انتهاء العقد، في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن اجتماع “أوبك+”، في الرابع من ديسمبر، سيناقش زيادة الإنتاج بواقع يصل إلى 500 ألف برميل يوميًّا.

ولم يتسنَّ لـ”رويترز” التحقق من صحة النبأ.

وخفضت “أوبك” وحلفاؤها، المعروفون باسم “أوبك+”، في الآونة الأخيرة، أهداف الإنتاج. ونُقل عن وزير الطاقة السعودي قوله، هذا الشهر، إن المنظمة ستظل تتوخى الحذر.

وفي الوقت نفسه، تراجعت المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد بعيد، بينما أثّرت المخاوف بشأن الطلب الصيني على الوقود وارتفاع الدولار على الأسعار.