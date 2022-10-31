أسعار النفط تتراجع الاثنين مع بدء المدن الصينية تشديد قيود «كوفيد-19»

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع بدء المدن الصينية تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر «كوفيد-19»، بحسب وكالة بلومبرج. وفي تمام الساعة 2:29 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنحو 0.92% ليصل إلى مستويات 94.89 دولار للبرميل.

أسعار النفط

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنحو 1.60% ليصل إلى مستويات 86.48 دولار للبرميل.

وكانت قد انخفضت أسعار النفط، صباح اليوم، ليكون الانخفاض الجديد هو الانخفاض الثاني في يوم واحد.

وقال ستيفن إينيس، من مؤسسة إس بي آي لإدارة الأصول، إن توسيع قيود “كوفيد-19” في الصين يثير دائمًا مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

وبدأت المدن الصينية تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر “كوفيد-19” مع اتساع تفشّي المرض، في إحباط لآمال سابقة بانتعاش الطلب.

ولا يزال خام غرب تكساس الوسيط مدعومًا بإشارات من كبار المنتجين الأمريكيين بتباطؤ إنتاجية حقل بيرميان؛ وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا.