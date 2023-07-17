أسعار النفط تتراجع الاثنين.. خام برنت يصل إلى 78.46 دولار

تراجعت أسعار النفط الأثنين بعد أن سجلت مكاسب أسبوعية خلال تعاملات ذلك الأسبوع بالأسواق العالمية، بالتزامن مع صعود الدولار وإقبال المتعاملين في سوق النفط على جني الأرباح بعد صعود كبير لأسعار الخام.

أسعار النفط اليوم الاثنين

وبحلول الساعة 05:30 مساءا بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لـ خام برنت 1.41 دولار بما يعادل 1.77 % إلى 78.46 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.31 دولار أو 1.74 بالمئة لتسجل 74.11 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط نتيجة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أشارت إلى أن هناك استمرارية في حالة شح المعروض التي تشهدها السوق خلال الفترة الحالية، مستشهدة بالطلب القوي من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات المعلنة في الآونة الأخيرة.

وقالت منظمة أوبك، في تقريرها الشهري إنها تتوقع تعافيا قويا في الطلب على النفط العالمي لبقية 2021، متوقعة أن يصل استهلاك الخام في 2022 إلى مستويات مماثلة لما جرى تسجيله قبل جائحة كوفيد-19.

وارتفع إنتاج أوبك النفطي في يوليو إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020، وفقًا لنتائج مسح أجرته رويترز مع استمرار المنظمة في تخفيف قيود الإنتاج بموجب اتفاق مع حلفائها، بينما عمدت السعودية أكبر مصدر في العالم إلى تقليص خفضها الطوعي تدريجيا.