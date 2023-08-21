أسعار النفط تتراجع الاثنين.. خام برنت يصل إلى 84.69 دولار

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، في أعقاب ارتفاعها بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة مع موازنة الأسواق بين تأثير شح المعروض وتباطؤ نمو الطلب، لا سيما من الصين.

أسعار النفط

بحلول الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار خام برنت 24 سنتا إلى 84.69 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 10 سنتا إلى 81.16 دولار للبرميل.

وقال دينيس كيسلر نائب رئيس إدارة التداول في “بي.أو.كيه فاينانشال” إن السوق لا تزال تتوقع تحرك الأسعار صعودا بسبب شح المعروض والتهديدات الناجمة عن العواصف والأعاصير.

وأضاف “العامل الأساسي الآن هو متى سيبدأ اقتصاد الصين الضعيف في خفض الطلب على النفط الخام”.

وأوقفت أسعار الخامين الأسبوع الماضي سلسلة مكاسب استمرت سبعة أسابيع مع خسارة أسبوعية اثنين بالمئة وسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى كبح الطلب على النفط، كما يؤثر احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية مرات أخرى على التوقعات بشأن الطلب.

خفض سعر الإقراض في الصين

وخفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض لأجل عام عشر نقاط أساس وترك سعر الفائدة على الإقراض لأجل خمس سنوات بدون تغيير.

وفاجأ ذلك المحللين الذين توقعوا خفض كليهما 15 نقطة أساس مع تباطؤ التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب تدهور قطاع العقارات وضعف الإنفاق وتراجع نمو الائتمان.

وفي يوليو انخفضت الشحنات السعودية إلى الصين 31 بالمئة مقارنة بيونيو ، فيما ظلت روسيا بخامها الذي يباع بأسعار أقل، أكبر مورد للصين وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

وتسحب الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مستويات قياسية من المخزونات جمعتها في وقت سابق هذا العام إذ تقلص المصافي الصينية المشتريات بعد تخفيضات في الإمدادات طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

ودفع هذا أسعار النفط إلى تجاوز 80 دولارا للبرميل.