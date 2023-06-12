أسعار النفط تتراجع الإثنين.. خام برنت يصل إلى 72.30 دولار

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها في بداية أسبوع التداول الجديد اليوم الاثنين في ظل المخاوف من تراجع الطلب العالمي، بعد أن خفض بنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي توقعاته لأسعار النفط مجددا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي عند 72.30 دولار للبرميل، بعد تجاوز أكبر تراجع أسبوعي لأسعاره منذ أوائل مايو الماضي في الأسبوع الماضي.

وخفض بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب توقعاته لأسعار النفط العالمية للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، حيث يتوقع وصول السعر بنهاية العام الحالي إلى 86 دولار للبرميل نتيجة زيادة الإمدادات وتراجع الطلب.

أسعار النفط

وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار النفط في بورصة لندن حاليا انخفضت بنسبة 15% تقريبا مقارنة بمستواها في بداية العام الحالي، بسبب الخوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وضعف التعافي الاقتصادي في الصين وارتفاع إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

ولم ينجح تعهد المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها النفطي مجددا اعتبارا من الشهر المقبل في دعم أسعار الخام.

وقال كيشاف لويا مؤسس شركة أويل تيكس للاستشارات إن أسعار النفط بدأت الأسبوع الحالي بمزيد من التراجع، الأمر لا يتعلق فقط بالمخاوف من أوضاع الاقتصاد الكلي التي تخفض أسعار النفط، ولكن أيضا بسبب ضعف السوق الحقيقية.

وبحلول الساعة 05:20 مساءا بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام برنت بنسبة 3.30% إلى 72.30 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

وفي نيويورك تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 3.69% إلى 67.60 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.