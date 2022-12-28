أسعار النفط تتراجع الأربعاء وسط مخاوف ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف من أن يعرقل ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، التعافي الاقتصادي للبلد الآسيوي مع تخفيفه لقيود الجائحة بما يحد من نمو الطلب على النفط.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 1.16 دولار أو 1.38% إلى 83.17 دولار للبرميل، بحلول الساعة 3:07 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

أسعار النفط

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير 90 سنتا أو 1.38% إلى 78.63 دولار للبرميل، بحلول الساعة 3:12 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفي ظل معنويات التفاؤل التي تسيطر على السوق، سجل الخامان أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء، بعدما قالت الصين إنها ستكف عن إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير، في خطوة رئيسية تجاه تخفيف القيود الصارمة على حدودها.

قال ليون لي المحلل في سي.إم.سي ماركتس: “حتى مع تخفيف الصين لقيود كوفيد، من الصعب تعافي الطلب على المدى القصير في ضوء التراجع الحاد للأنشطة الخارجية بسبب (الأعداد) الكبيرة لحالات العدوى”.