أسعار النفط تتراجع الأربعاء وسط مخاوف تباطؤ الطلب من الصين

حوّلت أسعار النفط مسارها إلى الانخفاض، بعد أن بدأت تعاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع؛ وذلك بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب من الصين؛ أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.

وبحلول الساعة 5:39 مساء بتوقت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 78 سنتًا، بما يعادل نسبة 1.06% إلى 72.76 دولار للبرميل،

بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتًا، بما يعادل 1.05% إلى 68.73 دولار للبرميل. وهبط كلاهما بأكثر من 4%، أمس الثلاثاء.

مخاوف تباطؤ الطلب من الصين

وانخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى 48.8 من 49.2 في أبريل، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.

وهذا أدنى مستوى للمؤشر في 5 أشهر، وأقل من حاجز 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش. وخالف مؤشر مديري المشتريات التوقعات بارتفاعه إلى 49.4، وفقًا لوكالة “رويترز”.

ودعا وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الأسبوع الماضي، البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أن أسعار النفط ستهبط إلى “الحذر”، في إشارة محتملة إلى أن “أوبك+” قد يخفّض الإنتاج.

ومع ذلك تشير تصريحات مسئولين ومصادر نفطية روسية، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، إلى أن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم يميل إلى ترك الإنتاج دون تغيير.