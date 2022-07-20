أسعار النفط تتراجع الأربعاء وسط جهود الحد من التضخم

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات النفط الأربعاء بفعل ضغوط من جهود البنوك المركزية في أنحاء العالم للحد من التضخم وقبيل زيادة متوقعة في المخزونات الأميركية مع ضعف الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.51 بالمئة إلى 106.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:49 بتوقيت EDT، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 1.88 بالمئة إلى 102.26 دولار للبرميل. وينقضي أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط اليوم الأربعاء.

تراجع أسعار النفط

واضطربت أسعار النفط في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الإمدادات الناتجة عن العقوبات الغربية على روسيا وتوقعات بضعف الاقتصاد وتراجع الطلب مع تلويح بنوك مركزية برفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكي زادت بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 15 يوليو، مما أضاف لفتور معنويات السوق. ويقترب هذا من توقعات بزيادتها 1.4 مليون برميل في استطلاع رويترز.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية الأسبوعية لمخزونات الخام والوقود في وقت لاحق اليوم الأربعاء.