أسعار النفط تتراجع الأربعاء وسط تزايد إصابات كوفيد-19 في الصين

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ بددت المخاوف إزاء تزايد إصابات كوفيد-19 في الصين المكاسب الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في أعقاب هجوم على ناقلة للنفط قبالة سواحل عُمان.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 1.33 دولار ، أي 1.42%، إلى 92.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1.23 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

تزايد إصابات كوفيد-19 في الصين

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 1.69 دولارا ، أي 1.94%، إلى 85.23 دولار للبرميل.

وسجل الخامان ارتفاعا كبيرا بعد أن تعرضت ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل عُمان ألحق بها أضرارا طفيفة، مما سلط الضوء على المخاطر الجيوسياسية في أكثر ممرات شحنات النفط ازدحاما في العالم.

قالت ثلاثة مصادر بحرية لرويترز، إنه يشتبه في أن طائرة مسيرة نفذت الهجوم على الناقلة. وقال مسؤول إسرائيلي إن إيران مسؤولة عن الهجوم باستخدام طائرة مسيرة من طراز شاهد-136، الذي زودت به روسيا لاستخدامه في أوكرانيا.

كانت أسعار النفط ارتفعت عند التسوية أمس الثلاثاء، بعد تعليق إمدادات النفط مؤقتا لأجزاء من شرق ووسط أوروبا عبر جزء من خط أنابيب دروجبا، وفقا لمشغلي خط أنابيب النفط في المجر وسلوفاكيا.

وتزامن الاضطراب مع انفجار في قرية بشرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية أسفر عن مقتل شخصين، وأثار احتمال امتداد نطاق الصراع الروسي الأوكراني.

في الصين، تؤثر زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 على المعنويات، على الرغم من الآمال التي صاحبت تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

تراجع أسعار النفط

وأدى ذلك إلى إضعاف توقعات نمو الطلب على النفط، إذ توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل يوميا في العام 2023 من 2.1 مليون برميل يوميا هذا العام.

في وقت سابق، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل، بسبب تصاعد التحديات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات القطاع انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما قدم بعض الدعم لأسعار النفط.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي.

وتوقع سبعة محللين في استطلاع لرويترز تراجع مخزونات الخام بنحو 400 ألف برميل في المتوسط.