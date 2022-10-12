أسعار النفط تتراجع الأربعاء وسط التوقعات الاقتصادية القاتمة

تراجعت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء، مع التوقعات الاقتصادية القاتمة وقوة الدولار، ما طغى على مخاوف الإمدادات الناجمة عن خفض أوبك+ الأسبوع الماضي لهدف الإنتاج.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 2.07% دولار إلى 92.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 3:58 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر بنسبة 2.26% إلى 87.09 دولار.

خفضت أوبك من توقعاتها للطلب على النفط اليوم الأربعاء، وكان قرارها مع حلفاء من بينهم روسيا الأسبوع الماضي قد دعم الأسعار، بعد الاتفاق على خفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يومياً في نوفمبر.

أسعار النفط اليوم

خفضت مجموعة المنتجين توقعاتها للنمو هذا العام بمقدار 460 ألف برميل يومياً إلى 2.64 مليون برميل يومياً. مرجعة السبب إلى عودة إجراءات احتواء كوفيد-19 في الصين والتضخم المرتفع،

وقالت أوبك في تقريرها الشهري: “دخل الاقتصاد العالمي في فترة من عدم اليقين والتحديات المتزايدة”.

وفي جانب العرض، قالت شركة ترانسنفت المملوكة للدولة في روسيا، اليوم الأربعاء، إنها تلقت إشعارًا من شركة التشغيل البولندية PERN بشأن تسرب في خط أنابيب النفط دروجبا الذي يغذي ألمانيا، بحسب ما أفادت به وكالة إنترفاكس.

في غضون ذلك، سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في 24 عامًا مقابل الين اليوم الأربعاء، بسبب مخاوف بشأن التضخم ووتيرة الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية.

ويجعل الدولار القوي السلع المقومة به أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، ويميل إلى التأثير على النفط و الأصول عالية المخاطر.

وتراجعت الأسعار أكثر، تأثرا بخفض صندوق النقد الدولي يوم أمس الثلاثاء، توقعات النمو العالمي للعام 2023، وتحذيره من زيادة مخاطر حدوث ركود عالمي.