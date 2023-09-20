أسعار النفط تتراجع الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 94.09 دولار

انخفضت أسعار النفط ، الأربعاء، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بشأن أسعار الفائدة مع عدم تأكد المستثمرين من موعد وصول أسعار الفائدة إلى الذروة ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.

وبحلول الساعة 05:46 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 25 سنتا بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 94.09 دولار للبرميل.

أسعار النفط

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 05 سنتا، أو 0.16 بالمئة، إلى 91.15 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار رغم تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بنحو 5.25 مليون برميل، وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء.

وكان محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز قد توقعوا انخفاضا 2.2 مليون برميل.

وقال تاماس فارجا، المحلل في شركة بي.في.إم للسمسرة في النفط: “بخلاف أي مفاجأة غير سارة، سيتحول الاهتمام على الأرجح إلى شح المعروض الملحوظ بمجرد صدور القرارات بشأن أسعار الفائدة، ويظل احتمال وصول البرميل إلى مستوى 100 دولار واردا”.