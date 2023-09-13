أسعار النفط تتراجع الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 91.73 دولار

تراجعت أسعار النفط ، الأربعاء، عاكسة اتجاهها الصعودي في التعاملات المبكرة لتسجل أعلى مستوى في عشرة شهور، إذ لم تؤثر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية على توقعات شح إمدادات الخام لبقية العام.

وبحلول الساعة 03:30 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا إلى 91.73 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا إلى 88.40 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

أسعار النفط الأربعاء

وزادت مخزونات الخام بمقدار أربعة ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 420.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع قدره 1.9 مليون برميل.

وقال آندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس في هيوستون، لوكالة رويترز: “الصورة الأشمل هي تخفيضات الإنتاج الطوعية الممتدة من قبل السعودية وروسيا”.

ومدد البلدان تخفيضات إنتاج بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، وقالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن هذا سيتسبب في عجز كبير بالسوق خلال الربع الرابع.

وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا إن استمرار التخفيضات قد تدفع سعر خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في أغسطس بأكبر وتيرة منذ أكثر من عام، مدفوعة بزيادة 10.6 بالمئة في أسعار بيع البنزين بالتجزئة.

في الوقت نفسه، تم تعديل توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب في الربع الرابع بالخفض بمقدار 600 ألف برميل يوميا، فيما قال كالوم ماكفيرسون المحلل لدى إنفيستيك إنه تعديل كبير.

وأضاف “العجز الآن يعادل بشكل كبير التخفيض الطوعي الإضافي السعودي”.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024.

وأعيد فتح أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، الأربعاء، بعد إغلاقها بسبب عاصفة قوية.