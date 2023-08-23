أسعار النفط تتراجع الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 83.37 دولار

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، عاكسة موجة صعود طفيفة شهدتها التعاملات المبكرة، بعد نشر معهد البترول الأمريكي بيانات عن تراجع مخزون الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 05:21 مساءا بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 0.79% إلى 83.37 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.70% إلى 79.08 دولار للبرميل، وفقا لبيانات “بلومبرج”.

وأفادت بيانات لمعهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات النفط التجارية الأمريكية انخفضت في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس الجاري بمقدار 2.4 مليون برميل.