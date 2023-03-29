أسعار النفط تتراجع الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 78.34 دولار

تراجعت أسعار النفط الأربعاء، بعد صعودها وقت مبكر من تعاملات اليوم جراء توقف بعض الصادرات من كردستان العراق، مما أثار مخاوف من شح الإمدادات، وسط تهدئة المخاوف من أزمة مصرفية عالمية.

أسعار النفط

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو 31 سنتا أو 0.39% إلى 78.34 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:59 مساءا بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 25 سنتا أو 0.34% إلى 72.95 دولار.

وقالت شركة النفط النرويجية دي.ان.او، اليوم الأربعاء، إنها بدأت في وقف الإنتاج في حقليها في كردستان؛ وبلغ متوسط ​​إنتاج حقلي Tawke وPeshkabir التابعين للشركة 107 آلاف برميل يوميًا في عام 2022، وهو ربع إجمالي الصادرات الكردية.

وساعد تحسن المعنويات على تخفيف المخاوف بشأن القطاع المصرفي بعد أسابيع من التقلبات في السوق التي دفعت النفط إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا في 20 مارس، مع تهدئة أعصاب المستثمرين من خلال بيع الأصول في بنك وادي السيليكون المنهار، كما اكتسب النفط أيضًا دعمًا من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6.1 مليون برميل، حسبما أفادت رويترز نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء.

ويتوجه الاهتمام إلى بيانات المخزون الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في اليوم الأربعاء، للتأكد من انخفاض مخزونات الخام.