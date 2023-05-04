أسعار النفط تتراجع الأربعاء بنسبة 4%.. وخام برنت يصل إلى 72.33 دولار

تراجعت أسعار النفط في ختام تداولات الأربعاء بنسبة 4٪ ليواصل الخام ‏خسائره ، بعد رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ‏وقلق المستثمرين بشأن الاقتصاد، بحسب وكالة سي إن بي سي.



وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 2.99 دولار، أو 4٪، إلى ‏‏72.33 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق للخام القياسي منذ ديسمبر ‏عام 2021. وسجل خام برنت أدنى مستوى في الجلسة عند 71.70 دولارًا ‏للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس .‏



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.06 دولار أو 4.3% إلى ‏‏68.60 دولار للبرميل، وكان أدنى مستوى للخام خلال الجلسة عند 67.95 دولار، ‏وهو الأدنى منذ 24 مارس آذار.‏



وفي الجلسة الماضية، انخفض كلا الخامين القياسيين 5٪، وهو أكبر انخفاض يومي ‏بالنسبة المئوية منذ أوائل يناير.‏

أسعار النفط تتراجع الأربعاء



ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع ‏نقطة مئوية أمس، مما ضغط على أسعار النفط حيث كان التجار قلقين من أن تباطؤ ‏النمو الاقتصادي قد يؤثر على الطلب على الطاقة.‏



لكن بنك الفيدرالي أشار إلى أنه قد يوقف المزيد من الزيادات مؤقتًا، مما يمنح ‏المسؤولين وقتًا لتقييم تداعيات إخفاقات البنوك الأخيرة، وانتظار حل المواجهة ‏السياسية بشأن سقف الديون الأميركية ومراقبة التضخم.‏



ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه ‏الخاص بالسياسة النقدية غد الخميس.‏



كما ضغط على أسعار النفط بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات البنزين في ‏أمريكا ارتفعت بشكل غير متوقع بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان ‏محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا هبوطا بمقدار 1.2 مليون برميل.‏



وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 1.3 مليون برميل في الأسبوع، مقارنة مع ‏توقعات بانخفاض 1.1 مليون برميل.‏



وفي الصين، أظهرت البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع تراجع نشاط التصنيع ‏لشهر أبريل نيسان بشكل غير متوقع في أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتر ‏للنفط الخام.‏



وخفض مورجان ستانلي توقعاته لأسعار برنت إلى 75 دولارًا للبرميل بنهاية العام ‏الجاري.‏