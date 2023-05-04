أسعار النفط تتراجع الأربعاء بنسبة 4%.. وخام برنت يصل إلى 72.33 دولار

تراجعت أسعار النفط في ختام تداولات الأربعاء بنسبة 4٪ ليواصل الخام خسائره ، بعد رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وقلق المستثمرين بشأن الاقتصاد، بحسب وكالة سي إن بي سي.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 2.99 دولار، أو 4٪، إلى 72.33 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق للخام القياسي منذ ديسمبر عام 2021. وسجل خام برنت أدنى مستوى في الجلسة عند 71.70 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس .
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.06 دولار أو 4.3% إلى 68.60 دولار للبرميل، وكان أدنى مستوى للخام خلال الجلسة عند 67.95 دولار، وهو الأدنى منذ 24 مارس آذار.
وفي الجلسة الماضية، انخفض كلا الخامين القياسيين 5٪، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أوائل يناير.
أسعار النفط تتراجع الأربعاء
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس، مما ضغط على أسعار النفط حيث كان التجار قلقين من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤثر على الطلب على الطاقة.
لكن بنك الفيدرالي أشار إلى أنه قد يوقف المزيد من الزيادات مؤقتًا، مما يمنح المسؤولين وقتًا لتقييم تداعيات إخفاقات البنوك الأخيرة، وانتظار حل المواجهة السياسية بشأن سقف الديون الأميركية ومراقبة التضخم.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية غد الخميس.
كما ضغط على أسعار النفط بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات البنزين في أمريكا ارتفعت بشكل غير متوقع بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا هبوطا بمقدار 1.2 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 1.3 مليون برميل في الأسبوع، مقارنة مع توقعات بانخفاض 1.1 مليون برميل.
وفي الصين، أظهرت البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع تراجع نشاط التصنيع لشهر أبريل نيسان بشكل غير متوقع في أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتر للنفط الخام.
وخفض مورجان ستانلي توقعاته لأسعار برنت إلى 75 دولارًا للبرميل بنهاية العام الجاري.