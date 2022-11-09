أسعار النفط تتراجع الأربعاء بفعل بيانات عن زيادة المخزون الأمريكي

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء في تعاملات سوق النفط العالمي، بفعل بيانات عن زيادة المخزون الأمريكي من النفط وسياسة التشديد بسبب مخاوف كوفيد في الصين.

وفي تمام الساعة 1.35 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، سجلت قيمة العقود الآجلة تسليم يناير للنفط لخام برنت أدنى 92.98 دولار..

وانخفضت قيمة العقود الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر إلى 86.18 دولار للبرميل.

واتجه مؤشر أسعار النفط إلى الاتجاه السالب بتأثير من السياسات المشددة التي تتبعها الصين، للوصول إلى صفر كورونا، متأثرةً بإعلان معهد البترول الأمريكي عن قيمة المخزونات الأمريكية من النفط، والذي جاء بزيادة قدرها 5.6 مليون برميل، وبجانب ذلك لا تزال مخاوف نقص الإمدادات مسيطرة مع قرب تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.