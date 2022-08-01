أسعار النفط تتراجع الأثنين عند التسوية متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الصينية

تراجعت أسعار النفط في ختام التعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الصينية، ومخاوف حيال الطلب لأكبر مستورد للخام في العالم.

تراجع أسعار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 100.03 دولار للبرميل، منخفضة 3.94 دولار أو 3.79%، وهبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 93.89 دولار للبرميل، منخفضة 4.73 دولار أو 4.80%.

وزاد الخامان أكثر من 2 دولار للبرميل يوم الجمعة مع تحسن رغبة المستثمرين في المخاطرة.

ومع ذلك، أنهى برنت وغرب تكساس الوسيط شهر يوليو بخسائر شهرية ثانية على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود قد يؤدي إلى تآكل الطلب على الوقود.

وخفض محللون في استطلاع أجرته رويترز لأول مرة منذ أبريل توقعاتهم لمتوسط ​​أسعار برنت في 2022 إلى 105.75 دولار للبرميل وإلى 101.28 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في تحالف يعرف باسم أوبك+ يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر.

وقال اثنان من ثمانية مصادر في أوبك+ في مسح لرويترز إن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر ستتم مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس ، بينما قالت المصادر الباقية إنه من المرجح أن يظل الإنتاج ثابتا.