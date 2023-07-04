أسعار النفط تتراجع الأثنين .. خام برنت يصل إلى 74.65 دولار

تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية تعاملات الإثنين، بعد أن أظهرت استطلاعات الأعمال تراجعا في نشاط المصانع العالمي خلال شهر يونيو.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1% تقريبًا بما يعادل 76 سنتًا عند 74.65 دولار للبرميل، بعد أن لامست 76.60 دولار خلال التداولات.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.2% أو 85 سنتًا، ليسجل 69.79 دولار للبرميل، بعد أن سجل 71.77 دولار خلال الجلسة.

الخسارة الفصلية الرابعة

وأنهت أسعار الخام العالمية الربع الثاني من هذا العام مع الخسارة الفصلية الرابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1988، وافتتحت التداولات اليوم محققة مكاسب بعد الإعلان عن تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية من السعودية وروسيا، لكن سرعان ما خسرت تلك المكاسب بعد بيانات اقتصادية جددت من مخاوف الركود الاقتصادي في العالم.

ووفقًا لمسح ” إس آند بي جلوبال”، تباطأت وتيرة نمو النشاط الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي، حيث انخفض مؤشر “كايكسين” لمديري المشتريات الصناعي إلى 50.5 خلال يونيو من 50.9 خلال مايو، لكنه يعد أعلى من التوقعات بتراجع عند 50.2 نقطة.

أسعار النفط الأثنين

وكذلك سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو أدنى مستوى خلال 37 شهرًا، حيث تراجع عند 43.4 نقطة خلال يونيو من 44.8 خلال مايو، مع انخفاض المؤشر في الولايات المتحدة إلى 46.3 نقطة خلال الشهر من 48.4 نقطة في مايو.

وبلغت التخفيضات الطوعية نحو 1.5% من الإمدادات العالمية، حيث قال نائب رئيس الوزراء الروسي “ألكسندر نوفاك”، إن روسيا ستخفض طواعية إمداداتها النفطية خلال أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميًا عن طريق خفض صادراتها إلى الأسواق العالمية، كما أعلنت السعودية تمديد الخفض التطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميًا خلال نفس الشهر، حسبما نقلت “رويترز”.