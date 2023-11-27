أسعار النفط تتراجع الأثنين.. خام برنت يصل إلى 80.11 دولار

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، مستهلّ بداية الأسبوع، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجموعة «أوبك بلس»، هذا الأسبوع؛ للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.

وبحلول الساعة 06:16 مساءا بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.68 في المائة إلى 80.11 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.68 في المائة إلى 75.03 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان على نحو طفيف، في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجلان فيه مكاسب منذ خمسة أسابيع؛ بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا قد تُمددان خفض الإمدادات حتى 2024، في حين قد تناقش «أوبك بلس» خطط تطبيق مزيد من التخفيضات.

سعر خام برنت

وهَوَت الأسعار في الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أرجأت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها؛ ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، اجتماعاً وزارياً حتى 30 نوفمبر لحل خلافات بشأن أهداف الإنتاج للمنتجين في أفريقيا.

ومنذ ذلك الحين، تتحرك المجموعة من أجل التوصل لتوافق، وفق ما ذكرت مصادر بالمجموعة، لـ«رويترز»، يوم الجمعة.

وقال محللون في «آي.إن.جي» إن معنويات السوق لا تزال سلبية، في ظل الخلاف داخل «أوبك بلس» حول حصص الإنتاج، على الرغم من توقعات بأن تُواصل السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يومياً حتى العام المقبل.